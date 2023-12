GF | Perla contro Greta | «Mi vergognerei» | la Rossetti in lacrime Video

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) All'interno della casa del Grande Fratello ieri sera c'è stata una sorta di festa. I concorrenti, infatti, dopo aver cenato, si sono lasciati andare a qualche bicchiere di vino e a dei balli scatenati. A scendere in pista è stata soprattutto, la quale sta stringendo un legame molto solido sia con Vittorio Menozzi, sia con Federico Massaro. La disinvoltura della, però, non sembra essere piaciuta molto aVatiero. Quest'ultima, infatti, si è appartata con Massimiliano Varrese ed ha lanciato delle stoccate piuttosto velenosela sua coinquilina., dal canto suo, ignara delle parole della Vatiero, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio con Rosy Chin, proprio perché le dispiace per come stia soffrendo. Le dure parole di ...