GF | Paolo Masella | ”Letizia | più di dirti che per me sei importante | cosa devo fare?”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nella Casa del Grande Fratello il rapporto traPetris continua ad essere caratterizzato da alti e bassi. In queste ore i due gieffini hanno cercato di analizzare insieme quello che ad oggi è stato il loro percorso, anche tentativo di capire se in futuro ci saranno i presupporti per poter portare avanti la conoscenza. Grande Fratello,si confrontano Le insicurezze dihanno portatoad essere ulteriormente riflessivo. A prendere in mano il discorso è stata la giovane fotografa che si è detta stanca di dover ascoltare l’opinione degli altri gieffini, non solo sulla sua persona, ma anche riguardo l’aspetto sentimentale.ha poi rivelato di sentirsi fortunata di avereal suo ...

Altre News in Rete:

Mirko geloso di Perla e Federico: "Non si fa!", cosa è successo in piscina

Il gesto è fatto letteralmente imbestialire Mirko che ne ha parlato con: Non va fatto a prescindere. Federico, stai in piscina e abbracci Perla da dietro Ne parlano tutti e ok, ci sta.

Paolo Masella a Letizia Petris: "Ti senti zero per il parere degli altri" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Grande Fratello, l’ex fidanzato di Letizia Petris rompe il silenzio: “Mi ha fatto male vedere il bacio ... Isa e Chia

Grande Fratello, Paolo Masella mette nei guai gli autori

Grande Fratello, Paolo Masella mette nei guai gli autori. Ci sono norme non espresse nel Grande Fratello. Talune vengono divulgati ai partecipanti periodicamente nell’ambiente sicuro del confessionale ...

Grande Fratello, Le Allusioni Di Paolo sulle indicazioni degli autori del reality

Le indiscrezioni in questa edizione del Grande Fratello non mancano e, giorno dopo giorno, i concorrenti ci regalano qualche pillola di gossip in più.