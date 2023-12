Getafe vs Valencia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 dicembre 2023)cercheranno di tornare a vincere nella massima serie spagnola quando si affronteranno all’Estadio Coliseum venerdì 8 dicembre sera. Le due squadre, vittoriose in Copa del Rey all’inizio della settimana, hanno entrambe 19 punti in 15 partite di Liga, con ilal nono posto in classifica e ilal decimo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha dimostrato di essere difficile da battere nella Liga in questa stagione, perdendo solo quattro delle sue prime 15 partite della campagna, ma una di queste sconfitte è arrivata l’ultima volta, perdendo 2-0 a Las ...