Getafe-Valencia | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 7 dicembre 2023)è una partita valida per la sedicesima giornata dellae si gioca venerdì alle 21:00:, tv e. L’esperienza di José Bordalas aè stata fugace: arruolato nell’estate 2021 dopo 5 anni di, il tecnico di Alicante è rimasto sulla panchina dei Pipistrelli solamente per una stagione, nonostante fosse riuscito a portare il club a un passo dal trionfo in Coppa del Re, perdendo la finalissima con il Betis. Bordalas – IlVeggente.it (Ansa)Lo scorso aprile, dopo quasi un anno di inattività, l’allenatore più pragmatico di Spagna ha fatto ritorno “a casa”: il suo arrivo è stato determinante ed ha consentito ai madrileni di evitare la retrocessione. In questa stagione il suoè ...