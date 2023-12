Gerard Depardieu accusato di violenza sessuale da un' altra attrice

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L'episodio, secondo l'accusa, sarebbe avvenuto durante le riprese del film Disco, nel 2007., dopo le accuse di stupro edel 2018, è statonuovamente per un episodio che risalirebbe al 2007. L'francese Hélène Darras ha presentato una denuncia alla polizia sostenendo chel'avrebbe aggredita sessualmente durante le riprese di Disco nel 2007. La notizia, riportata per la prima volta dall'emittente francese France 2, è stata confermata a Variety dall'ufficio del procuratore di Parigi, che ha dichiarato di stare "indagando sulla denuncia internamente per il momento". "Stiamo analizzando la denuncia per capire se debba essere gestita separatamente o come parte del caso in corso derivante dalle accuse …