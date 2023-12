Gemini | l’IA di Google | è ora realtà | “È l’inizio di una nuova era”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sembrava che il lancio non dovesse avvenire prima del 2024, invece a sorpresa è stata annunciata, laintelligenza artificiale di. Che con orgoglio presenta uno strumento potente e multimodale. Cos’èdie come dovrebbe funzionare A cominciare dal 6 dicembre, il chatbot Bard utilizzerà una versione dedicata diPro per ragionamenti avanzati. Sarà disponibile in inglese in più di 170 paesi e territori, con la previsione di aggiungere ulteriori lingue nei prossimi mesi. Nel 2024,sarà disponibile su più prodotti e servizitra cui ricerca, Chrome e videochat. Per l’occasione, l’azienda ha presentato anche CloudTpu v5p, un nuovo sistema progettato per addestrare più velocemente i modelli di ...