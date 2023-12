(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il quotidiano servizio della Guardia di Finanza non si limita al solo presidio della sicurezza economico - finanziaria del territorio, ma anche al contrasto ai danni contro l'ambiente.

Rifiuti, GdF scopre discarica abusiva nel beneventano

... hanno individuato un'area di circa 20.000 mq, costituita da un fabbricato industriale di cemento non ultimato circondato da terreno incolto, sito in un comune della provincia di, all'...

GDF BENEVENTO SEQUESTRA UNA DISCARICA ABUSIVA A CIELO APERTO

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei controlli di polizia ambientale, hanno sequestrato una superficie adibita abusivamente a discarica di rifiuti.

