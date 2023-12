Gaza | la corsa disperata per portare bambini in ospedale dopo raid israeliano a Deir Al Balah | l’opposizione di Netanyahu | “Strage degli innocenti” - VIDEO

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Laperpalestinesi inilnell'orfanotrofio aAl. Non si fermano le scene cruente nella Striscia, che come spesso accade vedono protagonisti i più piccoli. Nelin questione si vedono diversi, anche neonat

Altre News in Rete:

Usa 2024, Haley domina quarto duello tv: basta col caos di Trump

... anche come soluzione in extremis in caso di imprevisti nelladi Trump, Haley è diventata fin ... ribadendo l'impegno Usa per una estensione della tregua aed auspicando che a breve siano ...

Gaza, la corsa dei bambini feriti all'ospedale al-Ahli - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Gaza, la corsa dei bambini feriti all'ospedale al-Ahli Tiscali Notizie

ONU: Gaza, Guterres invoca per la prima volta l'articolo 99

Mercoledì il Segretario generale dell'ONU António Guterres ha richiamato l'articolo 99 per invitare il Consiglio di Sicurezza a “premere per evitare una catastrofe umanitaria” a Gaza e a unirsi in una ...

Israele, Netanyahu: «Finché sono il premier Anp non governerà la Striscia». Idf: a Gaza nord maxi deposito di armi di Hamas

di Vittorio Sabadin Nessuno si illudeva che gli ostaggi ancora prigionieri di Hamas potessero tornare tutti a casa, ma il premier israeliano Benyamin Netanyahu lo ha ...