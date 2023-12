Gattuso ‘impazzisce’ in Francia | la scena è da non perdere

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Torna di nuovo alla ribalta la figura di Gennaro. Il tecnico è stato infatti protagonista di unada nonin. Si torna a parlare di Gennaro, e non solo per gli ultimi risultati maturati sul campo. Qualche settimana fa infatti, in molti avevano additato l’ex calciatore del Milan come il prossimo allenatore del Torino al termine dell’attuale stagione, ma i motivi che hanno reso”virale” il tecnico sono ad oggi altri. Lavista inè infatti da non, con tifosi e calciatori rimasti sorpresi. Il video dell’accaduto ha quindi ben presto fatto il giro della Nazione e non solo.‘assale’ Ounahi, laè da nonNon è un buon momento quello ...