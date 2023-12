Garante dei disabili | avv Paolo Colombo | “Più facile ottenere l’invalidità civile”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi rende noto che l’Inps ha cambiato il proprio orientamento in merito al computo dei redditi da tener presente per il riconoscimento delle provvidenze economiche agli invalidi civili. Infatti, le prestazioni d’invaliditàsono a maglie più larghe. Per il diritto, infatti, i redditi vanno dichiarati al netto degli oneri deducibili. Ad esempio, l’invalido con 20 mila euro di redditi e una badante per cui paga all’Inps 4.000 euro di contributi (che è un onere deducibile), adesso ha diritto alla pensione d’invalidità potendo dichiarare redditi per 16mila euro (20mila – 4mila), al di sotto della soglia di 17.920 euro fissata per l’anno 2023 ai fini del diritto (non succedeva così l’anno scorso). Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 4107/2023, con cui annuncia l’aggiornamento delle procedure di gestione delle prestazioni e precisando che ...