Galatasaray-Adana Demirspor venerdì 08 dicembre 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Quindicesimo turno di super lig turca che si apre con ildi Okan Buruk campione uscente che sfida l’. Il cimbom è primo a pari punti con il Fenerbahce in classifica, per un duello che si preannuncia serrato fino all’ultima giornata. Ad un passo dalla qualificazione in Champions, sarà decisiva la gara di Copenhagen in cui servirà assolutamente vincere per passare InfoBetting: Scommesse Sportive e