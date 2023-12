Futuro Zielinski | decisione irrevocabile! Annuncio dalla Polonia

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 7 dicembre 2023), l’è ben chiaro: il centrocampista azzurro ha deciso cosa farà del suo, le ultime indiscrezioni Il Napoli è alle prese con la difficile situazione legata al rinnovo di Piotr. Dopo il rifiuto all’Al-Ahli, club arabo che ha poi soffiato agli azzurri anche Gabri Veiga, sembrava si arrivasse ad un punto d’incontro tra le parti. Tuttavia l’accordo non è ancora arrivato. Anzi, sono numerose le voci di mercato riguardo un possibile addio al club partenopeo. Tra le squadre interessate sono spuntate anche Juventus e Inter, pronte a tentare il colpo a parametro zero qualora non dovesse rinnovare con il club di De Laurentiis. Svariate volte il polacco ha fatto sapere di trovarsi molto bene a Napoli. Questa stagione per lui già due gol e due ...