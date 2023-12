Furto | lesioni e molestie | eseguito provvedimento di espulsione per un 32enne straniero

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNelle ultime 36 ore, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, in adesione alle direttive impartite in sede di riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Avellino Paola Spena, ha attuato una mirata attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire il fenomeno dei reati predatori, in special modo a quelli dei furti in abitazione. In particolare sono state attenzionate le arterie stradali che adducono alle contrade Stillo, Grignano, Santa Barbara, Serra, Fiumarelle, Orneta, Scarnecchia, San Liberatore, Torremando, Masciano, Montagna e maddalena, proprio perchè recentemente interessate da furti in abitazione. L’adozione dei citati servizi ha consentito di: •?controllare 127 persone di cui 27 con a carico pregiudizi di polizia; •?controllare ...