“Fuori dal Grande Fratello” Mirko | il vero colpo di scena di questa edizione

(Di giovedì 7 dicembre 2023), sono stati e sono giorni di fuoco al. Quando le cose si stavano mettendo bene con Perla, nella Casa è piombata Greta e, come previsto da pubblico e probabilmente anche autori, la situazione è cambiata di nuovo. L’ex protagonista di Temptation Island è entrato in confusione, senza contare che Perla ha deciso di dare un taglio al rapporto che si era appena creato. Presa coscienza della decisione della ex (“Da oggi in poi avrò meno discorsi con te. Quello che succede in puntata… Si discute, se ne parla e ok. Però avrò molto meno dialogo con te”), anche lui è sembrato risoluto. Poco dopo a Massimiliano Varrese ha rivelato di aver chiuso: “Nei confronti di Perla io ho sentito di aver tagliato qua. Ma io a livello… A sensazione sento che quei fili non ci sono più. Ma è successo da subito”. Tra il dire e il fare c’è ...