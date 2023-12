Funerali di Giulia Cecchettin con maxischermo | manco fosse la finale di coppa La spettacolarizzazione della morte

Altre News in Rete:

Ok, ma chi caz*o è Irene Mele, la "tanatoestetista" segnalata dalla Lucarelli che vuole fare una live sulla salma di Giulia Cecchettin

... cioè, della preparazione delle salme per i) annunciare una diretta su TikTok in cui il tema sarebbe stato la salma diCecchettin: "Faremo una live in cui potrete fare tutte le ...

Il discorso di Gino Cecchettin ai funerali di Giulia: “Addio amore mio, grazie per questi 22 anni” il Resto del Carlino

Filippo Turetta ignora i funerali di Giulia. In cella la sua tv resta spenta QUOTIDIANO NAZIONALE

Gino Cecchettin, un nuovo lavoro per ricominciare: «Voglio fare in modo che non ci sia un'altra Giulia. Politica La escludo»

«Non riesco a dormire. Ogni mattina per trovare la forza entro in camera di Giulia e mi stringo al suo cuscino perché sa ancora di lei». Queste le parole di Gino ...

Giulia Cecchettin, il papà: "Quella notte stavo correggendo la sua tesi"

Le ho mandato uno screenshot di un errore e solo allora mi sono accorto che era l’una e quarantacinque. Ho pensato che la mattina dopo l’avrei rimproverata' ...