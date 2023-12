Altre News in Rete:

Eurogruppo, ore decisive per il Patto di stabilità. Gentiloni: "Venerdì accordo al 51%"

L'Europa, quindi, si attende unadall'Italia sul controverso e politicamente delicato tema dell'ex fondo "Salva Stati". vedi anche Cosa è il Mes, com'è nato e come funziona il fondo ...

Fumata bianca tra Alitalia e i sindacati: ecco cosa è stato deciso ilGiornale.it

MONTEMILONE POLLENZA. Fumata bianca, ufficiale il nuovo allenatore marcheingol.it

Fumata bianca tra Alitalia e i sindacati: ecco cosa è stato deciso

Ha ottenuto un esito positivo il tavolo dedicato all’analisi congiunta in merito alla procedura di riduzione del personale. Secondo l’accordo che è stato stipulato tra commissari e sindacati (Filt ...

Rottamazione quater, proroga slitta al 18 dicembre. Affitti brevi, obbligo di estintori in casa

Seppur in ritardo fumata bianca alla proroga della rottamazione quater. C’è il via libera dell’Aula del Senato al decreto legge Anticipi contenente le misure in materia economica e fiscale, in favore ...