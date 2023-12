Frigento | studenti in visita alle aree interne tedesche

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ dal comune di, uno dei borghi più belli d’Italia, che il 27 novembre scorso è partito alla volta della Germania un gruppo di ventitrédelle classi 4ªA – 4ªB e 5ªB del liceo linguistico e del liceo delle scienze umane del plesso frigentino dell’IISSGrottaminarda, istituto diretto dalla Dirigente Maria Ullucci. Il viaggio rientra nel progetto, in corso da alcuni anni, Kinesis ovvero l’Erasmus+ “KNowledgE alliance for Social Innovation in Shrinking villages”. Accompagnati dalla prof.ssa Sabrina Pisano, referente del progetto per l’IISSGrottaminarda e dalla conversatrice di lingua tedesca, Silvia Kaestel, gli alunni hanno vissuto un’esperienza unica di crescita e di vita. Alla scoperta di shrinking villages (paesi in calo demografico) tedeschi, hanno portato la loro esperienza di conoscenza del territorio, dei ...