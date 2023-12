Frasi 8 dicembre | messaggi di auguri | immagini animate e video da mandare su Facebook e WhatsApp

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 dicembre 2023)2023, buona Festa dell’Immacolata a tutti! Vediamo una piccola guida con qualche consiglio utile per comporre i vostridi. Ecco cosa inviare nelle prossime ore ad amici e parenti, la guida. Mancano poche ore e si darà il via, con l‘8e l’Immacolata, alle festività natalizie. In quest’articolo troverete tutte lee ida, con, da inviare agli amici, ai parenti, ai colleghi di lavoro per augurare un buon 8, che cade di venerdì quest’anno. E che per molti sarà occasione di ponte, di gite fuori porta. Inizia il periodo delle festività natalizie, idida inviare ad amici e ...