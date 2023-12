FOTONICA entra nel vivo all’Acquario Romano

Leggi su funweek

(Di giovedì 7 dicembre 2023)nel: il Festival della Capitale che esplora le innovazioni nel capo delle arti digitali audio e video e indaga tutte le forme d’arte in cui è cle l’elemento della luce, dopo l’anteprima all’Accademia d’Ungheria in Roma si concper 3 giorni, dall’8 al 10 dicembre nel suo head quarter, l’Acquario. Spettacolari videomapping, installazioni interattive dal forte impatto visivo e sensoriale, performance audio video e live a/v, talk e conferenze saranno il cuore di una programmazione che punta a radunare alcuni degli artisti più influenti del panorama internazionale e nazionale: dai nomi di punta dell’elettronica mondiale come il visionario artista messicano Murcof, o l’ungherese Gábor Lázár, ai pionieri del vjing in Italia Otolab, dalla ...