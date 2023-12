FOTO Spalletti il nuovo ‘scugnizzo’ di Napoli | il suo post diventa virale

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Luciano, giornata di emozioni a: il suoincanta i tifosi e i vip su Instagram (). Luciano, il Commissario Tecnico della nazionale italiana, ha vissuto una giornata di intense emozioni a, culminata con l’attribuzione della cittadinanza onoraria, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi azzurri. L’allenatore, reduce dalla vittoria dello scudetto con illo scorso anno, ha condiviso la sua gioia sui social, raccogliendo oltre 16mila like in poche ore. Nel suoha scritto parole toccanti: “, la mia casa ora sei anche tu! Per sempre scugnizzo.” Un messaggio che ha conquistato il cuore dei tifosi e non solo, attirando anche l’attenzione di numerosi ...