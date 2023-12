Formula E | Bridgestone fornitore unico dal 2026

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La Fia ha scelto:sarà ildi pneumatici per il Mondiale diE a partire dalla stagione-2027 e fino al 2029-2030. La decisione è stata resa nota in occasione del World Motor Sport Council di Baku. “Il motorsport pervuol dire passione. Lo è sempre stato e sempre lo sarà. Sono lieto di poter annunciare il nostro ritorno ufficiale in un campionato del Mondo Fia dopo oltre dieci anni, proprio nel 2023, anno in cui celebriamo il 60° anniversario dal nostro primo esordio nel motorsport. Siamo entusiasti di essere ildi pneumatici della FIA per laE a partire dalla stagione-2027”, le parole di Shu Ishibashi, Global CEO e Representative Executive ...

