Fondazione Carlo Lorenzini | attribuzione di borse di studio a studenti futuri architetti giornalisti e commercialisti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ospite d’eccezione il filosofo Umberto Galimberti che ha presentato il suo nuovo libro ‘L’etica del viandante’dia sostegno diche si sono contraddistinti per merito e creatività e una ‘lezione’ d’eccezione del filosofo Umberto Galimberti che, nel suo libro ‘L’etica del viandante’, parla della necessità di costruire una nuova etica in una società in cui la tecnica da strumento nelle mani dell’uomo è diventata il soggetto della storia. Laconferma anche quest’anno il suo impegno a sostegno della cultura e della formazione con una nuova edizione di #Spazio ai giovani talenti.L’evento, che si è tenuto mercoledì 6 dicembre nella prestigiosissima cornice dell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia, dà continuità e ...