Floridiana | domani il concerto Di Natale e accensione dell’Albero dei Pensieri

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 11.00, presso l’Auditorium del Museo Duca di Martina in Villasi terrà ildi, organizzato dalla Direzione regionale Musei Campania in collaborazione con l’associazione Amici dellae la scuola secondaria di primo grado Viale delle Acacie di Napoli. Il programma del, suddiviso in due parti, vedrà gli alunni della sezione musicale della scuola Viale delle Acacie, accompagnati dai docenti di strumento Bossa, Bottiglieri, Russo e Sorrentino, esibirsi dapprima con un repertorio natalizio in formazione di quartetto composto da: Carolina Capano – violino, Niccolò Molteni – chitarra, Elisabetta Galasso – pianoforte; Davide Cittadini, violoncello. A seguire, Federico Babini eseguirà la prima suite di J.S. Bach per cello solo, ...