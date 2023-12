FLC CGIL | “Ci opporremo fermamente alla reintroduzione delle gabbie salariali”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 7 dicembre 2023) "Invece di aumentare gli stipendi, trovando le giuste risorse per il rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2022-24, il Governo pensa evidentemente a come abbassarli. Solo così possiamo interpretare l'approvazione nottetempo dell’ordine del giorno presentato dLega che vorrebbe introdurre una distinzione dello stipendio, in particolare del personale della scuola, attraverso 'una quota di reddito correlato al luogo di attività'”. Così in una nota la FLC. L'articolo .