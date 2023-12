Fiumicino | via Torre Clementina chiusa al traffico | ecco fino a quando

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 dicembre 2023), 7 dicembre 2023 – "In occasione delle festività natalizie, dalle ore 7 del giorno 6 dicembre 2023 , alle ore 21 del 10 gennaio 2024, viasaràal, nel tratto di strada compreso tra Palazzo Noccioli (via delle Ombrine) e via Orbetello (escluse), in entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio. Le corse Cotral saranno deviate su via delle Ombrine", lo comunica il Comune disui suoi canali social.