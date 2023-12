Firenze | Tomaso Montanari ' boccia' Pd e rilancia | ' c' è spazio per lista civica'

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Se alla fine i candidati fossero Funaro per il Pd, Saccardi per Italia Viva e l'ineffabile direttore degli Uffizi Schmidt per la destra-destra, ci sarà moltoper una". Lo scrive il rettore dell'università per stranieri di Siena,, sul Fatto. Unargomenta "che raccolga le personalità e le forze che in questi anni si sono battute contro la fine dicome città, l'eclissi della questione sociale, il turismo come puro consumo distruttivo, il patrimonio culturale come parco giochi dei ricchi". Secondo il rettore la scelta del Pd di candidare l'assessora Sara Funaro non garantisce la discontinuità che, a suo parere, sarebbe necessaria. "Dario Nardella ha scelto la candidata ...

