Firenze | guardie armate di notte contro rapine e “spaccate”

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La giunta comunale ha approvato due progetti: negozi sicuri e vie sicure. Per il primo saranno stanziati 1 milione e 200mila euro (800mila direttamente dal Comune die 400mila dalla Camera di Commercio di) ed è mirato ad aumentare la sicurezza attraverso contributi ai commercianti per installare sistemi di sicurezza, protezione passiva e videosorveglianza di ultima generazione o per risarcire danni subiti. L'altro progetto sarà finanziato con 400mila euro dal Comune, per ingaggiare per 6 mesigiuratein servizio notturno L'articolo proviene daPost.