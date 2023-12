Firenze | cammina per la prima volta a 11 anni dopo quattro interventi | fin da piccolo soffriva della “malattia delle ossa di vetro”

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Per lanella sua vita un bambino di 11è riuscito are – seppur con l’aiutostampelle -,4 operazioni e un complesso percorso di riabilitazione all’ospedale pediatrico Meyer di. Ilsoffre di una grave forma di osteogenesi imperfetta. Conosciuta più comunemente come «ladi», si tratta di una patologia genetica che implica un difetto del collagene e provoca problemi alle. L’11enne, infatti, non è mai riuscito are. Le sue gambeno di fratture continue susseguitesi negliche gli impedivano di adottare una posizione ...