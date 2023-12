Firenze ARTour Il Bello in Piazza | la magia del Made in Tuscany in piazza Strozzi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Torna ad incantare– Ilin”, la mostra mercato del meglio delin, organizzata da CNAin collaborazione con Regione Toscana, Comune die con il sostegno di Enegan. L’evento ha aperto oggi, giovedì 7 dicembre, nella suggestiva, alla presenza dell’Assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini e di Fabrizio Cecconi, direttore generale di CNA. L’iniziativa, giunta alla sua consueta edizione natalizia, si conferma come uno dei momenti clou per gli amanti dell’artigianato fiorentino e toscano, presentando un’ampia gamma di produzioni originali e autenticamente fatte a mano. La mostra ospita 26 imprese di ...

