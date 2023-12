Fiorentina | preoccupazione per Nico Gonzalez in vista della trasferta a Roma

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) In casasi respira un’aria tesa, a pochi giorni dalla prossima partita di campionato che i viola giocheranno all’Olimpico contro la, esterno offensivoformazione di Firenze, ha un risentimento muscolare che mette a rischio la sua presenza. Il giocatore però non si sottrae a rilasciare alcune dichiarazioni sul tecVincenzo Italiano e sulla sua permanenza nella città toscana: “Mister Italiano è veramente un pazzo. Per noi è importantissimo e giochiamo al calcio anche contro le squadre forti. Può capitare di perdere, ma stiamo facendo bene. È una bravissima persona ma è un pazzo ride, ndr. Mi chiede di calciare e fare gol perché spesso cerco di passare la palla. Io ci provo ma è difficile. Batistuta? E’ bellissimo vedere che cosa ha fatto qui, ha ...