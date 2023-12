Fiorentina-Parma 6-3 d c r | viola ai quarti dopo i calci di rigore

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Al Franchi, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronaca live Al Franchi,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.2-2: sintesi e moBELTRAN SEGNA CAMARA SBAGLIA MILENKOVIC SEGNA MAN PALO KOUAME’ SEGNA HERNANI SEGNA BIRAGHI SEGNA 122? – Si va ai rigori. 117? – Gioco fermo: Corvi coi crampi a terra. 113? – Poche occasioni in questo secondo tempo. 108? – Man ci prova con il mancino, Christensen blocca. 106? – Iniziato il secondo tempo supplementare. Nelladentro Kouamé e fuori Sottil. INTERVALLO 105? – Termina il primo tempo ...

Altre News in Rete:

Fiorentina - Parma 2 - 2 LIVE: inizia il secondo tempo supplementare

Al Franchi, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.2 - ...

Fiorentina-Parma 2-2 LIVE: si va ai rigori Sky Sport

Coppa Italia: Fiorentina Parma 2-2 DIRETTA e FOTO

Fiorentina Parma 2-2 in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita è valida per l'acceso diretto ai quarti di finale. L'assistente arbitrale Marco D'Ascanio, designato per la gara è ...

Fiorentina avanti col brivido in Coppa Italia: il Parma mette paura ma poi si arrende ai rigori

La Fiorentina batte il Parma ai calci di rigore e accede ai quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024 dove affronterà la vincente di Inter-Bologna ...