(Di giovedì 7 dicembre 2023) Archiviati non senza fatica e brividi gli ottavi di finale di Coppa Italia, vinti ai rigori contro il Parma, Vincenzo Italiano ha concesso un giorno di riposo alla, dando appuntamento a ...

Fiorentina: Nico Gonzalez sotto esame per la Roma

Il tecnico viola deve valutare le condizioni innanzitutto di Nico Gonzalez dopo la panchina fatta ...

Coppa Italia, le ufficiali di Fiorentina-Parma: out Nico Gonzalez, riecco Nzola dal 1' Diretta

Serie A, Roma: il tour de force inizia con la Fiorentina. De Ketelaere sfida il suo passato: gol al Milan a 5,00 su Sisal.it

07/12/2023 | 14:45 ROMA – Dopo il crollo contro il Torino, l’Atalanta ospiterà il Milan in uno dei big match della quindicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini non vincono in ...

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 10 dicembre, alle 2:45 all'Olimpico, è in programma Roma-Fiorentina. Quali le probabili formazioni e dove vedere la partita