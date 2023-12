Fiorentina | Italiano | «I tifosi devono capire questo»

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia sul Parma Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia sul Parma. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Do lo stesso peso al brutto primo tempo e alla grande reazione, senza la quale non superavamo il turno. Sui singoli? È da un bel po’ che Christensen insieme a Maxime Lopez e Arthur, così come altri, ha un atteggiamento diverso. Fischi? Lo stadio stava per abbandonarci, poi si è ricreato entusiasmo. Dobbiamoche quando siamo tutti uniti possiamo ribaltare i risultati e vincere le partite».

Altre News in Rete:

Fiorentina, ecco perché è andata bene...

Primo tempo horror in Coppa Italia contro il Parma. Poi Pecchia ha tolto i migliori _ quanto è bravo Bernabé _ quando pensava di aver già vinto, mentreha fatto entrare Arthur e ha giocato con due punte per 65' minuti. Partita rimediata in extremis. Bravo Christensen

Il baby Parma spaventa la Fiorentina. Italiano corregge i suoi errori Viola News

Italiano può sorridere. "Una grande reazione. Come quella di Nzola» Quotidiano Sportivo

FIORENTINA, Già verso la Roma: il programma di oggi

Messa in banca la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, la Fiorentina torna subito al lavoro per preparare la sfida con la Roma, in programma domenica sera all'Olimipico alle ...

GAZZETTA, Ieri inguardabili, Italiano ha due grandi colpe

Dopo un primo tempo inguardabile, le correzioni di Vincenzo Italiano alla formazione nel secondo e la reazione dei giocatori, la Fiorentina conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Davanti a un..