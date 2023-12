Fini-Rutelli | trent’anni fa la sfida che ha cambiato la politica italiana

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Le elezioni amministrative del 1993 hanno segnato uno spartiacque nella storia repubblicana. Grazie alla legge n. 85 del 25 marzo 1993 si affermò una novità assoluta nel panorama politico: l’elezione diretta del sindaco. Il triennio 1992-1994 fu caratterizzato dalla profonda mutazione dell’assetto istituzionale italiano. Un sistema all’apparenza inscalfibile crollò come un castello di carte nell’arco di pochi mesi. A sconvolgere il Paese fu Tangentopoli, il massacro giudiziario coordinato dalla Procura di Milano che ebbe inizio il 17 febbraio 1992, con l’arresto dell’esponente socialista Mario Chiesa. Scomparivano a suon di martello i partiti che avevano guidato l’Italia per quasi quarant’anni e, insieme ad essi, intere classi dirigenti. Furono milioni gli elettori in libera uscita dal Pentapartito, rimasti orfani della tradizione cattolica, riformatrice e liberaldemocratica. Il ...