Filippo Turetta | spuntano gli audio mandati agli amici prima di uccidere Giulia Cecchettin

(Di giovedì 7 dicembre 2023)doveva laurearsi ma è stata uccisa dall’ex fidanzato, ossessionato e geloso di lei. Nonostante la fine della loro relazione nell’agosto precedente alla scomparsa disembrava determinato a mantenere un controllo sulla sua vita, inviando messaggi continui sia a lei che ai membri della sua famiglia, come ha confermato la sorella Elena. Questo detto controverso è emerso anche tra alcuniche il 22enne padovano ha mandato in una chat train cui si stava organizzando una sorpresa per la laurea della ragazza di Vigonovo. Tali vocali sono stati rivelati dal programma “Chi l’ha visto?”. Il messaggio vocale di...

I messaggi di Filippo Turetta Anche con la sorella di Giulia doveva sentirsi superiore. A questo punto resta solo una domanda

Ciò che colpisce nei messaggi e gli audio diffusi da "Chi l'ha visto" inviati daalla sorella di Giulia Cecchettin, Elena, è la parte in cui scrive: "Giulia non può". Come se lui fosse l'unico a poter decidere della sua vita e ad aver diritto di scegliere per lei. ...

Turetta, gli inquietanti messaggi alla sorella di Giulia Cecchettin: “Falle accendere il telefono”

Vigonovo (Venezia), 7 dicembre 2023 – "Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso”. Dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto’, andata in onda ieri sera, emerge una ...