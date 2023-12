Filippo Turetta | la lettera dei detenuti | cosa è successo in carcere

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Social. . Si è concluso nel peggiore dei modi il caso della scomparsa die Giulia Cecchettin, i due ex fidanzati 22enni di cui si sono perse le tracce da sabato 11 novembre in Veneto, dove vivevano con le loro famiglie. Il corpo senza vita della ragazza è stato rinvenuto nei pressi del lago di Barcis, a Pordenone, dopo 7 giorni di ricerche, mentre il giovane è stato fermato in Germania, vicino a Lipsia. Ora si trova inin Italia. Proprio dal luogo di reclusione sono giunte delle novità, ovvero unadeiLeggi anche:, la notizia dal: hanno dovuto farlo Leggi anche:, la notizia choc sui funerali di Giulia Cecchettin Leggi anche: ...

Gino Cecchettin: 'Noi italiani bravi ad avere slanci civili ma anche capaci di dimenticare in fretta. Il rumore per Giulia ci tenga svegli'

Un monito a non dimenticare, l'invito a considerare la violenza un problema che non ci è lontano e un messaggio per i genitori di. Gino Cecchettin torna a parlare e usa parole accorte. Il padre di Giulia , la 22enne assassinata a Vigonovo dall'ex fidanzato reo - confesso, racconta al Corriere della Sera cosa ...

La voce di Filippo Turetta, nel video l'audio dell'assassino: il "controllo" sulla vita di Giulia RaiNews

Filippo Turetta, la lettera dei detenuti: «Nessuna protesta contro di lui, disgusto per i giudizi in diretta» ilmessaggero.it

Gino Cecchettin, un nuovo lavoro per ricominciare: «Voglio fare in modo che non ci sia un'altra Giulia. Politica La escludo»

«Non riesco a dormire. Ogni mattina per trovare la forza entro in camera di Giulia e mi stringo al suo cuscino perché sa ancora di lei». Queste le parole di Gino ...

Filippo Turetta e gli audio in vista della festa di laurea di Giulia: «A lei non piacciono le tisane»

« A Giulia non piacciono le tisane, le considera acqua sporca. A meno che tu non mi contraddici e dici che è una sua caratteristica, ma non mi pare proprio». Così Filippo Turetta in un audio inviato a ...