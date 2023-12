Filippo Turetta | la chat con la sorella di Giulia Cecchettin | Falle accendere il cell

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Emergono nuovi documenti nel caso del femminicidio di, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato. In una- pubblicata dalla trasmissione tv Chi l'ha visto? - si legge il 21enne chiedere a Elena, ladella vittima, di dire adi "ilulare" perché era "da ore" che non gli rispondeva. Lerisalgono a settimane prima della scomparsa (e della morte) della ragazza, che nel frattempo si confidava con le amiche sul comportamento die si chiedeva come "uscire dalla sua vita".

