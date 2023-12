Figuraccia senza precedenti della giornalista della Bbc | perde la testa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Quasi agli sgoccioli del 2023, abbiamo forse il meme dell'anno. O così è stato ribattezzato da alcuni utenti su Twitter. Stiamo parlando del frame che riprende la conduttrice del telegiornaleBBC londinese, Maryam Moshiri, aprire l'edizione di mezzanotte con un dito medio in mondovisione, e un sorrisetto stampato sulle labbra. Nelle ore seguenti è circolata la voce che si fosse verificata una lite all'internoredazione, ma poi questa versione è stata smentita dalla diretta interessata. Altri hanno invece sostenuto che si trattasse di un messaggio ai telespettatori. Nel tentativo di spegnere le polemiche, è intervenuta direttamente la presentatrice, 46enne originaria di Londra, scusandosi pubblicamente per la figura barbina, e spiegando il retroscena del gesto non felicissimo. “Stavo scherzando con i ...