Festeggiamenti in Onore di San Nicola a Summonte | emozione e tradizione per la Comunità

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIeri, 6 dicembre, ladisi è unita in un’atmosfera di festa e devozione per celebrare il Santo Patrono, Sandi Bari. La giornata è stata caratterizzata da momenti di profondae partecipazione collettiva, evidenziando la forza dell’unità nel borgo del Partenio. Il punto culminante della giornata è stata la Messa solenne, concelebrata dai parroci Don Pietro Codori della parrocchia di Sandi Bari e Don Marcelo Tahuil della parrocchia Maria SS. Addolorata della frazione Starze. Questo momento di spiritualità ha visto la partecipazione massiccia dellase, e degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Mercogliano, che hanno affollato la chiesa di Sandi Bari, ...

Altre News in Rete:

Furti, il pericolo delle decorazioni di Natale: lo svela ex ladra

... celebrati indel dio Saturno dal 17 al 23 dicembre, durante il solstizio d'inverno. Questicoinvolgevano lo scambio di ramoscelli in omaggio a Strenia, la dea della fortuna, da ...

Festeggiamenti in onore di San Nicola a Summonte: emozione e tradizione Ottopagine

Oggi nel Cilento si celebra San Nicola. Tradizioni, storie e festeggiamenti legati al santo Info Cilento

Summonte (Av) – Festeggiamenti in onore di San Nicola

Summonte - Ieri, 6 dicembre, la comunità di Summonte si è unita in un’atmosfera di festa e devozione per celebrare il Santo Patrono, San Nicola di Bari. La giornata è stata caratterizzata da momenti d ...

Salerno piange Cesare Festa: figura storica della Destra, è stato sindaco di Pisciotta

StampaSi è spento Cesare Festa, figura storica della Destra salernitana, ex consigliere comunale a Salerno ed ex sindaco, in due differenti frangenti, di Pisciotta, nel Cilento. Tanti i messaggi di co ...