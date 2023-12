Altre News in Rete:

Ferrari, un light show accende gli stabilimenti di Maranello

Così John Elkann, presidente di, descrive ilshow che si è tenuto per la prima volta presso gli stabilimenti di Maranello. Alcuni degli edifici più iconici del campus hanno fatto da ...

Uno show pieno di luce Ferrari

Uno spettacolo di luci celebra i dipendenti Ferrari di Maranello Motor1 Italia

Ferrari, un light show accende gli stabilimenti di Maranello

MARANELLO (ITALPRESS) - "Un viaggio attraverso luci, suoni e immagini che riflette l'essenza di ciò che siamo, celebra i nostri successi, e ci guida verso ...

Nigel Farage’s girlfriend Laure splashes out his £1.5m I’m A Celeb fee on HUGE pile of shopping in Australia

NIGEL Farage’s girlfriend Laure Ferrari has been making the most of her time in Australia – and his huge pay cheque. The 44-year-old French woman was spotted coming back to her luxury hotel laden ...