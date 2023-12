Federico Gatti e la mistica dei giocatori operai della Juventus

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ce n’è uno per ogni generazione, difiniti per chissà quale motivo fuori dalle attenzioni delle grandi squadre.sulla cui crescita, a un certo puntoloro carriera, in pochi avrebbero scommesso. Persino quelli che avevano creduto in loro si sono sorpresi come tutti gli altri quando sono stati accostati a squadre come la, che intorno a questiha costruito una partesua identità., li chiamerebbe qualcuno, la cui ultima espressione, nella squadra bianconera, è. Certo, hanno contato le buone prestazioni a imporreall’attenzione dei media, oltre a quelle di Luciano Spalletti. Hanno contato i due gol segnati in questo ...