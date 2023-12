FC 24 Prime Gaming | come avere un pack GRATIS ogni mese!

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Anche quest’anno EA Sports metterà a disposizione periodicamente un pacchettoper FC 24 Ultimate Team in regalo riservato agli abbonati Amazonprecedentemente conosciutoTwitch) Non sei iscritto ad Amazon? Clicca qui per provarloper 30 giorni Sei uno studente? Prova Amazonper 90 giorniFC 24 di dicembre Il pacchettoverrà rilasciato probabilmente a partire da lunedì 18 dicembre . Questo è il contenuto. 4 oggetti giocatore oro rari 1 oggetto giocatore a scelta (player pick 1 di 3) con valutazione ...

Altre News in Rete:

Offerte Amazon 7 dicembre fino al 69% su Apple, HP, Asus, LG, Samsung, Microsoft, Aqara

...di foto e video su Amazon Photos si ottengono 15 in regaloStudent è gratis per 3 mesi...00 sconto 30% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire Samsung Monitor...

Amazon Prime Gaming: tutte le novità di Dicembre 2023 Morethantech

Prime Gaming, ecco i giochi gratis di dicembre 2023 Spaziogames.it

Gaming for All: il gaming inclusivo e accessibile secondo Lenovo

Lenovo, società tecnologica globale, ha ospitato in Spazio Lenovo a Milano i più recenti progetti realizzati insieme ad alcuni dei principali esperti di gaming accessibile ed eSports ...

Dubai, nuova meta dei videogiochi: è l’obiettivo del principe ereditario Al Maktoum

Il principe ereditario Al Maktoum punta a trasformare Dubai in un polo attrattivo per il gaming attraverso il Dubai program for gaming 2033. Tutto questo richiamando esperti del settore e in seguito c ...