Fantastica in esercizio | Poema Qatarifrangente

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Poeti si nasce. E io lo nacqui», disse Totò. Sono a New York. Incontro Michael Moore risalendo la Quinta Strada che dovrebbe arrivare fino al mare – così mi sembra – e si dovrebbero vedere le Due Torri – di New York o di Bologna? – tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV, come fossi a Siena. Inizio un sonetto con rime incrociate nelle quartine e alternate nelle terzine. Un sonetto catarifrangente. Lo schema è ABBA, ABBA; CDC, DCD. Parole in rima: mondo, profondo, giocondo, tondo: tempestarei, annegherei (rima imperfetta), imbrigarei, farei; padre, madre, leggiadre; lui, fui, altrui… “S’i’ fosse foco”… “ardere’ il mondo”… Proseguo risalendo la Quinta Strada: S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo; s’i’ fosse vento, lo tempestarei; s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;s’i’ fosse Dio, mandereil’en profondo;s’i’ fosse papa, serei allor giocondo, ché tutti cristïani embrigarei;s’i’ fosse ...