Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023)ha ingannatoe gli ha dato «undi» prima del massiccio attacco del 7 ottobre, arrivando a fornirgli informazioni sullaislamica (Pij) per fargli credere di non essere interessato a un conflitto. È quanto ha riferito il Washington Post, citando un funzionario della sicurezza israeliano, secondo il quale il Movimento islamico, nel corso degli scontri lo scorso maggio, «fornì ainformazioni sulla Pij per rafforzare l'impressione che fosse interessatocollaborazione». All'epoca,si astenne dal lancio di missili e dagli scontri tanto che in seguito vide aumentare gli incentivi economici, portando molti ina credere che non volesse una guerra. Anche ...