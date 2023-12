Falsa vendita di ricambi per auto nel Fortore | irpino denunciato dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdella stazione di Baselice, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoun 33enne della provincia di Avellino, già noto alle forze dell’ordine, per truffa. Nello scorso settembre un cittadino locale, che era alla ricerca di pezzi dio per la sua, aveva trovato in internet un annuncio diche faceva proprio al suo caso e a prezzo veramente allettante. Aveva, quindi, preso contatti via chat con quello che credeva essere il venditore, il quale, mostrandosi cortese e disponibile, era riuscito a convincerlo a versare 250 euro su una carta di credito prepagata per perfezionare l’acquisto. Una volta ricevuto il pagamento, però, il falso venditore è letteralmente sparito non rispondendo più ai messaggi dell’ignaro ...