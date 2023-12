Fallout 76 | Atlantic City – Boardwalk Paradise | Un’Avventura Esplosiva nella Zona Contaminata

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 7 dicembre 2023) I giocatori di76 hanno un motivo in più per affilare le armi e dirigere i loro passi verso l’avventura:è finalmente qui, e porta con sé un nuovo mondo di eccitazione, intrighi e pericoli, giunta dopo Wild Appalachia. Un Paradiso di Divertimentoapre le porte a un’esperienza di gioco completamente nuova. La sua ambientazione costiera trasuda fascino e mistero, offrendo panorami mozzafiato e una serie di nuove missioni avvincenti. I giocatori potranno contribuire a mantenere l’equilibrio del potere, guadagnando ricompense mentre esplorano e completano le sfide presenti in questa nuova località. Spedizioni ad Alto Tasso di ...