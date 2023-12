Falla respirare | spuntano le chat tra la sorella di Giulia e Filippo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Un rapporto chiuso che lui,Turetta, non considerava tale. Emergono nuovi documenti nel caso del femminicidio diCecchettin. In unache è stata mostrata mercoledì 6 dicembre da Chi l'ha visto?, su Rai3, si leggono alcuni messaggi tra lo studente in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata ed Elena Cectin,di. Siamo nella settimana precedente al delitto, dopo che la ragazza aveva lasciato, definitivamente, Turetta. Lui chiede adi "accendere il cellulare" perché era "da ore" che non gli rispondeva. Lamenta che aveva avuto dala promessa di essere contattato, ma non era avvenuto. Elena gli risponde di no, ma lui insiste: "Non è giusto. Non può non cag... per tutte 'ste ore. Mi aveva promesso ...