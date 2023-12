Fabrizio Cherubini | chi è l’ex marito di Alessia Fabiani e cosa era successo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nei primi anni 2000è stata legata a Francesco Maria Oppini, figlio dell’attore Franco Oppini e Alba Parietti. In seguito ha sposato l’imprenditore, CEO – thyssenkrupp rothe erde Italy SpA, da cui si è separata nel 2017. Il 3 novembre 2012 è diventata mamma di due gemelli, un maschio e una femmina, Kim e Keira. Il 25 giugno 2007 è stata iscritta, con Aída Yéspica e Ana Laura Ribas, dal PM Frank Di Maio nel registro delle notizie di reato per favoreggiamento e false dichiarazioni al pubblico ministero nell’inchiesta di Vallettopoli. Vicenda che si è conclusa con lo stralcio e con l’archiviazione delle posizioni di Yéspica,e Ribas. Nel 2016aveva denunciato il suo ex per maltrattamenti, e in aula aveva ...