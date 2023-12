(Di giovedì 7 dicembre 2023) Unache potrebbe essere collegata alla guerra russo-ucraina e ad un fenomeno di elusione delle sanzioni contro la: tra il primo semestre del 2021 e lo stesso periodo del 2023, Bergamo ha guadagnato 25 milioni di euro diotto stati un tempo appartenenti alla sfera sovietica – Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Le esportazioni bergamaschedell’area di influenza russa sono cresciute del +67% tra il primo semestre del 2021 e il 2023, trainate soprattutto dall’in Kazakistan, Uzbekistan, Georgia e Armenia. Allo stesso tempo, per effetto delle sanzioni europee, le esportazioni bergamaschelanel ...

Altre News in Rete:

Borsa 13 ottobre: cresce la paura per lo scontro Hamas - Israele e per i tassi. Brembo chiama Pirelli che non risponde

Oggi in Usa arrivano i dati sui prezzi all'import/e l'indice di fiducia del Michigan, atteso ... ha detto ieri il fondatore e presidente emerito del gruppo, Alberto Bombassei. Ho una ...

Export bergamasco, netta crescita (anomala) verso i paesi confinanti con la Russia BergamoNews.it

Vola l'export agricolo trainato da bevande e formaggi, record di vendite Usa L'Eco di Bergamo

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra il mondo industriale bergamasco al Kilometro Rosso

Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria Bergamo: "Un dialogo ampio con il ministro per portare alla sua attenzione alcuni dei temi chiave per lo sviluppo e per il futuro di un territorio ad a ...

Industria in affanno. A Berlino piove, a Brescia, Bergamo e Treviso diluvia

L’allarme lanciato dagli imprenditori bergamaschi e trevigiani ad HuffPost conferma la precarietà della crescita e dell’export italiano. Metallurgia e ...