Ex vigilessa soffocata e sepolta | ergastolo per le due figlie e il loro amante bergamasco

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nel pomeriggio di giovedì (7 dicembre) la Corte d’Assise di Brescia, presieduta da Roberto Spanò, ha pronunciato la sua sentenza per l’omicidio di Laura Ziliani: tre ergastoli e sei mesi di isolamento diurno per l’omicidio dell’exe l’occultamento del suo cadavere. Quanto aveva chiesto il pubblico ministero Caty Bressanelli per Silvia e Paola Zani,della donna, e per Mirto Milani (fidanzato della prima ma sentimentalmente legato anche alla seconda), che si sono riconosciuti colpevoli. Omicidio volontario appesantito dalle aggravanti delle premeditazione e dell’impiego di un “mezzo venefico” e per le due sorelle l’avere agito ai danni della madre. I tre imputati hanno ammesso di avere somministrato alla Ziliani, il 16 aprile del 2021, una tisana con benzodiazepine. Secondo l’accusa sarebbe stata una sorta di prova generale ...